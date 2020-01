Sardine: "Daspo per chi insulta social network" (Di sabato 18 gennaio 2020) I social network sono ancora oggi una giungla in cui tutto o quasi sembra lecito, la quasi totalità degli insulti e delle minacce resta impunito, anche se il lavoro di associazioni come Odiare ti costa sta iniziando a mettere i responsabili davanti alla realtà dei fatti: i social non sono così diversi dalla vita vera e chi insulta o minaccia qualcuno rischia di dover fare i conti con la giustizia come se quell'azione fosse stata compiuta in una pubblica piazza.L'ultimo caso purtroppo celebre, e ad oggi impunito, riguarda ancora una volta il leader della Lega Matteo Salvini, che per screditare gli avversari non guarda in faccia nessuno. La Bestia non ci ha pensato due volte prima di ridicolizzare un attivista di San Pietro in Casale, Sergio Echamanov, ora destinatario di centinaia di minacce da parte dei seguaci più beceri di Matteo Salvini. ... Leggi la notizia su blogo

