Salvini a senatori:mandatemi a processo

"Dico a queiche dovranno scegliere se mandarmi ao no:perché con me verrà processato tutto il popolo italiano".Lo scandisce il leader della Lega,,dal palco di Maranello,nel Modenese, sul caso Gregoretti. E ribadisce: "Se vado aci vado a testa alta". Poi sulle elezioni che riguardano Emilia Romagna e Calabria: "Quello del 26 gennaio non è un voto regionale ma è una scelta di vita". Per il 27 è pronta "la letterina di sfratto a Conte e Zingaretti".(Di sabato 18 gennaio 2020)