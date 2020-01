Rugby: si chiude con una brutta sconfitta per 62-3 con i Cardiff Blues il cammino del Calvisano in Challenge Cup (Di sabato 18 gennaio 2020) Si conclude nel peggiore dei modi il cammino di quest’anno nell’Amlin Challenge Cup di Rugby, dunque in campo europeo, per il Calvisano. La franchigia tricolore è stata sconfitta nettamente in terra gallese: i Cardiff Blues si impongono senza problemi per 62-3. Una partita davvero senza storia: un’infinità di mete (addirittura dieci) per i padroni di casa, un solo piazzato messo a segno dalla squadra campione d’Italia. Cardiff Blues – CALVISANO 62-3 Sabato 18 gennaio, ore 14.00 – Arms Park, Cardiff Cardiff: 15 Dan Fish, 14 Jason Harries, 13 Rey Lee-Lo, 12 Garyn Smith, 11 Aled Summerhill, 10 Jason Tovey, 9 Lewis Jones, 8 Nick Williams, 7 Olly Robinson, 6 Shane Lewis-Hughes, 5 Seb Davies, 4 Filo Paulo, 3 Dillon Lewis, 2 Ethan Lewis, 1 Corey Domachowski In panchina: 16 Liam Belcher, 17 Rhys Gill, 18 Dmitri Arhip, 19 Macauley Cook, 20 Will Boyde, 21 Lloyd Williams, ... Leggi la notizia su oasport

