Rischio tassa su ombra balconi. Mef smentisce, non esiste (Di sabato 18 gennaio 2020) Nell’Italia dei balzelli la tassa sull’ombra si è conquistata nel corso degli anni diverse posizioni nelle classifiche delle tasse più ‘strane’ o in quella delle tasse più odiate. E ora rischia di colpire un pò tutti estendendosi anche all’ombra dei balconi. Ma il ministero del Tesoro smentisce tale ipotesi.L’allarme arriva dallo studio Tremonti che ricorda come, in mancanza di modifiche alla manovra da poco varata, si rischia che il nuovo prelievo scatti a partire dal prossimo anno.Il leader della Lega, Matteo Salvini, già molto critico sulle microtasse della manovra ironizza invitando la platea di Maranello “a fare un applauso alla creatività” e aggiungendo che “Renzi e Zingaretti se non ci fossero bisognerebbe inventarli”.Gli fanno eco Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

