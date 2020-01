Programmi tv di stasera 18 gennaio: Meraviglie – La penisola dei tesori su Rai Uno e C’è posta per te su Canale 5 (Di sabato 18 gennaio 2020) Tra i Programmi TV di stasera c'è "Meraviglie. La penisola dei tesori" su Rai Uno e "C'è posta per te" su Canale 5. Tra i film di stasera 18 gennaio 2020 vi segnaliamo "La città delle donne" su Rai Tre e "Sing" su Italia Uno. Vediamo cos'altro c'è stasera in TV sui canali Rai, Mediaset e Sky. Leggi la notizia su fanpage

SerieTvserie : Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 18 gennaio 2020 - Earth40075 : RT @AI_x_IA: #SmartCity è la trasmissione di @Radio24_news con @smart_melis che ogni venerdì propone lo #SpecialeIA. Il tema di stasera? l… - LuigiPortinale : RT @AI_x_IA: #SmartCity è la trasmissione di @Radio24_news con @smart_melis che ogni venerdì propone lo #SpecialeIA. Il tema di stasera? l… -