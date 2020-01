L’Oroscopo di Velvet: settimana dal 20 al 26 gennaio 2020 (Di sabato 18 gennaio 2020) ARIETE ★★★★★ Amici dell’Ariete, ecco una settimana davvero potente. I favori di Mercurio uniti a quelli di Marte porteranno grinta, energie e occasioni irripetibili. Lasciatevi ispirare dai cambiamenti! TORO ★★★ Cari amici del Toro, settimana baciata da Venere. L’amore rimane un tasto dolente per voi, ma nel 2020 dovrete affrontare i mostri del passato. Iniziate questo martedì: un incontro vi metterà alla prova. GEMELLI ★ Cari Gemelli, che fiacca! Marte e Venere in opposizione entreranno in combutta con una Luna antipaticissima. Troppi impegni rischiano di farvi crollare: fate uno schema e datevi obiettivi precisi. CANCRO ★★★ Amici del Cancro, siete pronti a festeggiare? Salutate l’opposizione di Mercurio e date il benvenuto ad una splendida Venere. Mercoledì e giovedì qualche ostacolo potrebbe costarvi un sacrificio. LEONE ★★★ Cari Leoncini, ecco una lotta tra ... Leggi la notizia su velvetgossip

