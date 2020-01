Lecce-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming (Di sabato 18 gennaio 2020) Le probabili formazioni della sfida Lecce-Inter. Liverani punta sulla coppia Lapadula-Babacar, mentre Conte lancia Skriniar e Barella dal primo minuto. Domenica alle ore 15:00 Lecce e Inter si affronteranno al Via del Mare, nella sfida valida per la ventesima giornata di campionato. All’andata i nerazzurri si imposero 4-0 grazie alle reti di Brozovic, Sensi, Lukaku … L'articolo Lecce-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Inter : ?? | BUONANOTTE Grazie anche per questa sera, #InterFans... da domani ci si ributta sul campionato: domenica a Lecc… - torelai71 : Buongiorno Mondo ?? Nerazzurro diamo il Benvenuto ad @youngy18 ???????? e pensiamo al Lecce che è meglio il Mercato alme… - infoitsport : Bojinov: “Nel 2006 a un passo dall’Inter, Mou mi ha dedicato la Champions. Il segreto di Nedved? Le caramelle. Vorr… -