La condivisione di Cuba e Grace (Di sabato 18 gennaio 2020) I cani solitamente sono molto possessivi con i loro giocattoli preferiti e per questo è molto difficile che li condividono con i loro amici a quattro zampe. Oggi però, abbiamo deciso di parlarvi di una clip che gira sul web e che ha sconvolto tutti. Le protagoniste sono due piccole labrador chiamate Grace e Cuba. A pubblicare le immagini è stata proprio la loro mamma umana, che ha ripreso con attenzione il loro esercizio ed il loro modo di condividere lo stesso peluche, che per entrambe è quello preferito. Il video è diventato virale e tutti ne sono rimasti a bocca aperta. Ha avuto più di un milione di visualizzazioni. Nella clip si può vedere come la ragazza, riesce ad ottenere l’attenzione delle due cagnoline con dei biscotti e riesce a farle andare proprio davanti a lei. Una di loro ha in bocca il loro peluche e mentre l’altra è libera, mangia il suo premio. Una volta ... Leggi la notizia su bigodino

condivisione Cuba Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : condivisione Cuba