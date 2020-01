Il Napoli in ritiro da stasera (Di domenica 19 gennaio 2020) Il Napoli tornerà in ritiro già da stasera. Lo ha confermato a Sky l’allenatore della squadra, Rino Gattuso, nel post partita di Napoli-Fiorentina. Il tecnico ha chiarito che è una decisione presa dalla squadra perché in questo momento è necessario stare insieme, chiarirsi e trovare insieme delle soluzioni alla situazione disastrosa della squadra. L'articolo Il Napoli in ritiro da stasera ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

napolimagazine : NAPOLI - Gattuso: “Squadra in ritiro” - Salvinho_ : I giocatori del Napoli che cercano di rimediare andando in ritiro - calciomercatoit : ????#Napoli in ritiro: il retroscena di #Gattuso dopo #NapoliFiorentina -