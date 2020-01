Gilles Villeneuve, l’indimenticato pilota avrebbe compiuto 70 anni (Di sabato 18 gennaio 2020) Il 18 gennaio 1950 nasceva Gilles Villeneuve. Il pilota della Ferrari ha trovato la morte l’8 maggio 1982 in un terribile incidente in Belgio. Gilles Villeneuve avrebbe compiuto 70 anni quest’oggi. Purtroppo, un terribile incidente se l’è portato via prematuramente 38 anni fa. I primi anni di vita e la passione per la velocità Primo di due figli maschi, Gilles Villeneuve nasce il 18 gennaio 1950 a Chambly, vicino Montreal, in Canada. Da grande, abbandonata la possibilità di diventare un campione dello sci, inizia a frequentare le corse; il suo diploma in meccanica lo aiuta un po’ a lavorare in una officina, ma i soldi non sono abbastanza per realizzare quello che ha in mente lui. Dopo aver guidato le motoslitte, passa alle corse d’auto. La svolta avviene nel 1977, allorché Gilles corre il Gran Premio Trois Rivieres. Proprio in quella gara ... Leggi la notizia su newsmondo

