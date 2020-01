Very Insta People, intervista esclusiva a Luisa Ambrosini, ideatrice di Tacchi e Pentole (Di venerdì 17 gennaio 2020) La nostra rubrica V.I.P. dedicata al mondo degli influencer e dei blogger ci porta per questa puntata nell’affascinante di Luisa Ambrosini con il progetto Tacchi e Pentole. Un blog che pruomove in maniera attenta ed intelligente il mondo femminile in toto dall’eleganza, alla fascino sino alla cucina. Un idea che rompe gli schemi ma al contempo fascinosa e di buon gusto, in tutti sensi. D: TacchiePentole. Perché questo nome? R: Ho sempre pensato che moda e cucina fossero un binomio perfetto a dimostrazione che ogni donna può cucinare liberamente con l’outfit preferito, sì anche con un bel tacco alto, cancellando così lo stereotipo della casalinga che ama cucinare sciatta e trasandata. Trovo che le donne che amano mangiare siano più belle, gioiose e serene! D: Donne, cucina ed eleganza. Cosa le unisce ? R: Sicuramente il buon gusto! Cucinare è un’arte, la cucina è ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

