Scovano spacciatore grazie a portafoglio smarrito: denunciato (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – Un uomo di 26 anni e’ stato denunciato, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, da personale del I Gruppo ex Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale. Presso la sua abitazione rinvenuti bilancini di precisione, marijuana e diversi contanti, presumibilmente proventi dell’attivita’ illegale. L’intervento presso la dimora del ventiseienne e’ scattato dopo il ritrovamento di un portafoglio, all’altezza della scalinata di Trinita’ de Monti, da parte di una pattuglia della Polizia Locale, in servizio di vigilanza nell’area del Centro Storico. All’interno del portamonete e’ stata trovata una bustina di cellophane contenente alcune dosi di cocaina e, a seguito di alcuni accertamenti, si e’ risaliti all’identita’ del possessore. Gli agenti del I Gruppo, diretti dal Dirigente Maurizio Maggi, ... Leggi la notizia su romadailynews

