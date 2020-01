Rigopiano, il fratello di una vittima: “Un dolore così forte da cambiare la vita” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il 18 gennaio 2017 una valanga colpisce l’hotel di Rigopiano, domani le famiglie delle vittime parteciperanno alla commemorazione, a 3 anni dalla tragedia. Gianluca Tanda, fratello di Marco morto nella tragedia dell’hotel, ha raccontato la situazione. Il dolore 3 anni dopo la valanga Marco è morto il 18 gennaio 2017 insieme ad altri 28 persone a Farindola, in provincia di Pescara. Le immagini dell’hotel travolto dalla valanga sono impresse nella mente di tutti, dopo che per giorni i soccorritori hanno lavorato nel tentativo di entrane nel resort sommerso. “La perdita di un fratello nel mio caso, e comunque di un caro, provoca un dolore così forte da cambiare la vita a tutta famiglia“, racconta Gianluca Tanda all’AdnKronos. “Nel nostro caso, nel caso di una tragedia come lo è stata la valanga di Rigopiano, quello che ci manda giù nel baratro della disperazione è la lettura attenta ... Leggi la notizia su thesocialpost

