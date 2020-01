Riace, Salvini in comizio: “Qui la ricchezza non sono i barconi”. La contromanifestazione con Lucano: “Lega non sarà più primo partito” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Duello a distanza, a Riace, in Calabria, tra la piazza della Lega, dove ha fatto tappa Matteo Salvini in vista delle Regionali, e la contromanifestazione nel borgo del paese della Locride, con Mimmo Lucano. “I calabresi – ha detto il leader del Carroccio – non si meritano di essere ultimi come lavoro, rifiuti, sanità e turismo. L’unica emigrazione per cui lavoreremo sarà quella dei figli e dei nipoti scappati dalla Calabria. La ricchezza di Riace non sono barchini, barconi e nuovi schiavi”. Sul video del suo candidato, Alfio Baffa, che si è filmato mentre fa un bagno in vasca e sorseggia rum mentre manda “un saluto agli amici del revenge porn”, Salvini ha commentato: “Che problema c’è a stare in vasca da bagno e bersi un rum? Delle scelte sessuali dei singoli, poi, non mi appassiono. Non entro nelle vasche da bagno altrui”. Dal palco, la promessa in caso ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

