Lorella Cuccarini gelata da Carla Fracci: “Ne parliamo invece!” (Di venerdì 17 gennaio 2020) La vita in diretta, Lorella Cuccarini a Carla Fracci: “Non parliamone…”. Lei: “Invece lo facciamo” E’ stata la grande Carla Fracci l’ultima ospite di questa settimana di Lorella Cuccarini a La vita in diretta. Nella puntata di oggi, venerdì 17 gennaio 2020, la Fracci si è raccontata a 360 gradi, facendo una lunga chiacchierata con la padrona di casa nello spazio riservato alle interviste, in onda nell’ultimo segmento del programma. E mentre parlava della sua brillante carriera sui palchi dei più prestigiosi teatri dell’Italia e del mondo, ha fatto un’amara considerazione, ossia: “Ormai i teatri sono vuoti…”. Lorella Cuccarini l’ha quindi interrotta, dicendole “No, non parliamo di cose brutte”, ma lei ha ribattuto affermando: “parliamone, ormai hanno tagliato tutto ed è un ... Leggi la notizia su lanostratv

