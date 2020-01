Lazio, i bookmakers credono nella vittoria del titolo per i biancocelesti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Lazio, le dieci vittorie consecutive fanno crollare le quote dei biancocelesti per la vittoria dello scudetto Sono trascorsi vent’anni esatti. Nuovo millennio, precisamente il 14 maggio 2000. La Juventus prima in classifica crolla nella fatal Perugia, la Lazio supera 3-0 la Reggina e conquista con una rimonta grandiosa uno storico scudetto. Un gruppo infarcito di talenti, quello che trionfa all’Olimpico: da Nesta a Simeone, da Mihajlovic a Salas, passando per… Simone Inzaghi. E’ lui a 20 anni di distanza il punto di contatto con questa Lazio che ora può di nuovo sognare in grande. Sono dieci le vittorie consecutive dei biancocelesti in campionato (compreso, tra Serie A e Supercoppa, un doppio prestigiosissimo successo con la Juventus). 42 i punti in classifica: 6 in meno della Juve e 4 dell’Inter, ma entrambe le rivali hanno una partita in più. I numeri ... Leggi la notizia su calcionews24

