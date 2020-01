Grosseto, scontro auto-pullman: morti due napoletani (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCivitella Paganico (Gr) – Due napoletani sono morti questa mattina a seguito di uno scontro frontale tra la loro vettura ed un pullman. L’incidente è avvenuto in provincia di Grosseto, sulla strada statale Paganico. L’intervento da parte di un’ambulanza del 118 non ha potuto fare altre che constatare il decesso delle due persone a bordo dell’auto. Si tratta di marito e moglie, rispettivamente 48 e 38 anni, residenti entrambi nel napoletano. Il tratto di strada interessato dallo scontro risulta al momento chiuso. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo delle due vittime, mentre la polizia stradale, in collaborazione con l’Anas, ha svolto tutti i rilievi del caso. Il frontale è avvenuto per un’invasione di corsia da parte dell’automobile, le cui cause al momento non sono state ancora ... Leggi la notizia su anteprima24

