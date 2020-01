GF VIP, la fidanzata di Licia Nunez sbotta contro Fernanda Lessa: “Drogata, alcolizzata” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Altra polemica si sta consumando all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Al centro dell’attenzione, questa volta, ci sono finite Licia Nunez e Fernanda Lessa. Quest’ultima non ha molto gradito la nomination della Nunez, per tale ragione si è lasciata andare ad un duro sfogo. La donna ha finto di non ricordare il nome della sua compagna d’avventura e l’ha definita solo con l’appellativo “lesbica”. Questo atteggiamento, però, non è affatto piaciuto a Barbara Eboli, fidanzata di Licia, la quale non ha esitato a sbottare contro la concorrente. Licia Nunez nomina la Lessa La puntata di ieri del GF VIP è stata molto movimentata. Altro elemento molto esilarante è stato quello delle nomination. Licia Nunez ha ricevuto i voti di Antonella Elia e di Fernanda Lessa, per questo ha rischiato di finire al televoto. Elisa De Panicis, però, si è ... Leggi la notizia su kontrokultura

