Dopo il flop Gad Lerner torna in Rai con un programma sui partigiani (Di venerdì 17 gennaio 2020) Alberto Giorgi Il giornalista condurrà per Rai Tre il format "partigiani" in vista della Festa della Liberazione. Quest'estate il flop de "L'approdo" C'è sempre posto per un programma di Gad Lerner in Rai. Anche nonostante il flop d'ascolti della sua ultima esperienza televisiva per l'emittente pubblica. Salvo ripensamenti dell'ultimo minuto, il giornalista condurrà su Rai Tre il programma partigiani. Una striscia quotidiana della durata di un'ora che dovrebbe andare in onda dalle 20:30 alle 21:30. Un format studiato ad hoc in vista del 25 aprile, festa della Liberazione. L'ultima trasmissione di Lerner per "Mamma Rai" è stata un (mezzo) fallimento. Dal lunedì 3 giugno 2019 il saggista fece ritorno con il talk show L'Approdo, in seconda serata e sempre sulla terza rete pubblica. Un programma per analizzare il presente e il panorama politico, economico, sociale e culturale ... Leggi la notizia su ilgiornale

