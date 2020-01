Children of Morta aggiunto tra i giochi Xbox Game Pass. In arrivo anche A Plague Tale: Innocence e Gris (Di venerdì 17 gennaio 2020) Children of Morta è ora disponibile per gli utenti Xbox Game Pass e sono in arrivo altri due titoli.Xbox Game Pass ha aggiunto Children of Morta oggi e come precedentemente annunciato, anche Tekken 7 è disponibile per console.Prossimamente al servizio saranno aggiunti anche l'eccellente A Plague Tale: Innocence e Gris per PC.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

