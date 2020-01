Buccino: offese il sindaco sui social, 52enne assolto dal giudice (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBuccino. È finito con l’assoluzione dell’imputato perché “il fatto non costituisce reato”, il processo penale a carico di un 52enne, accusato di aver diffamato attraverso i social, il sindaco del comune di Buccino, Nicola Parisi. Protagonista dell’accaduto, un imprenditore di 52 anni del posto, trascinato in tribunale dal sindaco della sua cittadina. Tutto è cominciato nel 2018 quando il primo cittadino di Buccino denunciò l’imprenditore alla Procura della Repubblica per diffamazione. L’uomo infatti, qualche giorno prima aveva pubblicato sui gruppi Facebook della città volceiana, un lungo post nel quale dava del “bugiardo” al sindaco. ‹‹Che il sindaco Parisi sia un attore Tragi-Comico consumato ormai è cosa risaputa. -Scrisse il 52enne, riferendosi ad alcune dichiarazioni del primo cittadino circa l’ipotesi di delocalizzazione delle fonderie a Buccino della ... Leggi la notizia su anteprima24

