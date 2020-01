Bergamo, 20enne assassinato e buttato nel naviglio dopo una lite (Di venerdì 17 gennaio 2020) Erion Morina è stato gettato nel naviglio a Calcio (Bergamo) dopo essere stato trascinato per una cinquantina di metri dal suo assassino. E’ stato colpito con un punteruolo o dei cocci di bottiglia e poi gettato nel naviglio a Calcio, in provincia di Bergamo, dopo essere stato trascinato per una cinquantina di metri dal suo … L'articolo Bergamo, 20enne assassinato e buttato nel naviglio dopo una lite è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

infoitinterno : Bergamo: cadavere di un 20enne sotto un ponte. La dinamica - montagne_paesi : Ucciso e gettato nel Naviglio 20enne kosovaro - E' stato colpito con una bottiglia in testa e a un fianco, poi, esa… - Adnkronos : #Bergamo, cadavere di un 20enne sotto un ponte -