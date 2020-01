Watchmen: Damon Lindelof non è interessato a una seconda stagione (Di venerdì 17 gennaio 2020) Damon Lindelof ha dichiarato di non essere interessato alla realizzazione di una seconda stagione di Watchmen. Watchmen non sembra destinata a tornare con una seconda stagione: Damon Lindelof ha infatti confermato che non è interessato a realizzare ulteriori episodi della serie tratta dall'omonima graphic novel. Pochi giorni fa Casey Bloys, presidente della tv via cavo HBO, aveva spiegato che il futuro dello show era nelle mani del suo showrunner e che stavano attendendo di scoprire le sue intenzioni. Damon Lindelof, contattato da USA Today, ha ora commentato le ipotesi riguardanti una possibile seconda stagione di Watchmen e il magazine riporta: "Ci ha detto questa settimana che ha raccontato la storia che voleva e non ha interesse ... Leggi la notizia su movieplayer

