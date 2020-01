Sesso con regolarità, in coppia o da sola, ritarda la menopausa (Di giovedì 16 gennaio 2020) Getty Images Le donne over 45 che mantengono viva la sessualità con frequenza settimanale (sia con un partner, sia da sole) hanno il 28% di probabilità in meno di entrare in menopausa rispetto a chi fa Sesso meno di una volta al mese. È quanto emerge da un nuovo studio condotto dai ricercatori del Dipartimento di Antropologia del University College of London, i quali hanno preso in esame i dati del progetto SWAN, uno Studio sulla salute delle donne americane che rappresenta il più ampio e significativo rapporto sugli effetti che la menopausa ha sulla salute femminile. UNO STUDIO ESEGUITO SU QUASI 3MILA DONNE NELL’ARCO DI 20 ANNI Lo studio condotto dall’UCL ha preso in esame 2.936 donne, raccogliendone costantemente i dati a partire dal 1996-97. In media, le partecipanti avevano in origine 45 anni, il 78% era sposata o aveva un partner, il 46% era già in perimenopausa (la fase ... Leggi la notizia su vanityfair

