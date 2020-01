Parco del Mercatello, De Luca annuncia: “Tornerà un gioiellino” (VIDEO) (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – La Regione Campania ha stanziato 4 milioni e mezzo di euro per riqualificare il Parco del Mercatello. Ad annunciarlo questa mattina il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’incontro con la stampa sull’avvio dei lavori nell’area mercatale di via Piave. De Luca ha raccontato ai giornalisti di aver effettuato un sopralluogo e di essere rimasto colpito negativamente dallo stato di degrado ( mi è venuto mal di fegato, ha detto) in cui versa la zona, di aver trovato auto parcheggiate all’interno del Parco e ha assicurato il suo impegno a far ritornare il Parco un vero gioiellino. L'articolo Parco del Mercatello, De Luca annuncia: “Tornerà un gioiellino” (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

