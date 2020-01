Milik: “Giocavamo 4-4-2 con Ancelotti, nel 4-3-3 ci sono movimenti diversi e ci vuole tempo per capirli” (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’attaccante del Napoli Arkadius Milik ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, In questo momento c’è tanto lavoro da fare. Abbiamo cambiato modulo, prima giocavamo 4-4-2 con Ancelotti, nel 4-3-3 ci sono movimenti diversi e ci vuole tempo per capirli. Abbiamo migliorato tante cose, come l’uscita da dietro. Ora ci vuole tempo per migliorare davanti, sulle finalizzazioni. Spero che col tempo riusciremo a farlo e a portare i risultati a casa”. Sette gol in campionato e tre in Champions, stiamo vedendo il vero Milik? “Non so se stiamo vedendo il vero Milik, spero di giocare ancora meglio. sono felice dei miei numeri, ok, ma non sono contento per i risultati di squadra: siamo troppo in basso in classifica, vogliamo essere al top ed è il nostro obiettivo. C’è tanto lavoro da fare, speriamo di migliorare in tante cose a partire dal nostro gioco: ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : #Milik: “Giocavamo 4-4-2 con #Ancelotti, nel 4-3-3 ci sono movimenti diversi e ci vuole tempo per capirli” L’attac… -