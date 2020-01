Microsoft, scoperta falla su Windows 10 che mette a rischio 900 milioni di PC (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il 2020 è cominciato nel peggiore dei modi per Microsoft e per la sicurezza informatica: dopo i casi TikTok e WhatsApp adesso si aggiunge anche Windows 10. La National Security Agency statunitense, l’agenzia per la sicurezza nazionale diventata tristemente famosa dopo il Datagate sulla sorveglianza di massa svelato da Edward Snowden, ha confermato di aver riscontrato una falla nel sistema operativo che metterebbe a rischio 900 milioni di computer. Secondo quanto scoperto dalla NSA, un hacker avrebbe potuto installare un virus o un ransomware - quella particolare tipologia di attacco che «prende in ostaggio» il tuo pc e chiede un riscatto per sbloccare le tue informazioni personali - su un computer senza alcuna possibilità di difesa per l’utente. Un bug nella gestione delle firme digitali avrebbe permesso di falsificare il certificato, spacciando per ... Leggi la notizia su gqitalia

