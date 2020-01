Meteo: neve in Toscana (anche a 400-500 metri) fra venerdì 17 e sabato 18. Sci: impianti pronti (Di giovedì 16 gennaio 2020) L'arrivo della neve è previsto a partire dalla notte di venerdì, in progressivo abbassamento di quota sabato, anche fino a 400/500 metri. Più in basso pioverà, e sarà un sollievo anche per le città sotto la cappa dello smog.E' grande l'attesa da parte degli impiantisti: all'Abetone e alla Doganaccia Leggi la notizia su firenzepost

