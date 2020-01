Libia, Haftar ad Atene (Di venerdì 17 gennaio 2020) Atene, 17 gen. (Adnkronos) – Il generale Khalifa Haftar, capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico, è ad Atene per colloqui in vista della in programma domenica e dalla quale la Grecia è stata esclusa. Lo riporta la Milli Gazete. I colloqui rientrano negli sforzi per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco in Libia, dove l’offensiva lanciata lo scorso 4 aprile dalle forze di Haftar su Tripoli ha causato l’uccisione di oltre 280 civili e duemila combattenti. Come ha mostrato la tv greca, Haftar è arrivato ad Atene ieri sera a bordo di un aereo privato, per essere poi trasferito in un hotel della capitale greca. Qui ha incontrato il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias, che vedrà nuovamente questa mattina. Previsto per oggi un incontro tra Haftar e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. La Grecia ha contestato l’accordo sulla ... Leggi la notizia su ildenaro

