L’addio di Whirlpool a Napoli nel 2020 (e Patuanelli?) (Di giovedì 16 gennaio 2020) Whirlpool ha confermato l’addio allo stabilimento di Napoli nel 2020 in un documento inviato alla SEC, l’autorità di controllo della Borsa americana. Il 30 ottobre scorso lo stop alle procedure di vendita e di licenziamento collettivo era stato salutato come una svolta: «Voglio darvi una buona notizia — l’annuncio agli operai, in favore di telecamera, del ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli — è un risultato ottenuto grazie al vostro impegno, alla manifesta volontà di lavorare nello stabilimento. Su questa vertenza il governo ci ha messo la faccia, ora ci sono le condizioni per sederci al tavolo con le parti sociali e provare a trovare una soluzione industriale, anche con un impegno del governo per lo stabilimento». Ora, spiega Repubblica, il dietrofront: Alla vigilia dell’assemblea dei lavoratori in calendario oggi, un documento inviato dalla multinazionale ... Leggi la notizia su nextquotidiano

