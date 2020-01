Il coraggio che manca al Pd sulla mercificazione dei corpi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il neonato governo spagnolo ha nel suo programma la netta opposizione a qualsiasi legislazione che ammetta la maternità surrogata. Senza troppi giri di parole, socialisti spagnoli e Podemos, hanno scritto che: “mina i diritti delle donne, soprattutto le più vulnerabili, mercificando i loro corpi e le loro funzioni riproduttive”.In questi giorni è stato promosso in Italia l’ulteriore appello affinché i partiti del centrosinistra e alleati si pronuncino con chiarezza sul tema. La situazione, formalmente è per ora questa: la legge 40 vieta esplicitamente la pratica della maternità surrogata, di più, ne vieta anche la propaganda (norma bellamente ignorata).Quindi in teoria, il tema non sarebbe di attualità. Invece la realtà è ben diversa. Da tempo Radicali, movimento lgbt, pezzi importanti del movimento ... Leggi la notizia su huffingtonpost

