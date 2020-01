Dieta, i consigli del Dottor Migliaccio (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Dottor Pietro Migliaccio, scomparso improvvisamente nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2020, è stato docente di Scienze dell’Alimentazione e specialista in Gastroenterologia. Presidente all’unanimità della Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione, è diventato famoso per aver messo a punto diversi regimi alimentari finalizzati ad aiutare i suoi pazienti a dimagrire senza particolari sforzi. Degna di nota a tal proposito è la Dieta facile da 1200 calorie. Ispirato alla Dieta mediterranea, Patrimonio UNESCO da diversi anni, questo regime alimentare permette di perdere circa 4 kg in un mese ed è adatto a chi mangia spesso fuori casa. Il menu prevede una colazione a base di latte scremato, da accompagnare con due fette biscottate o con 20 grammi di biscotti. Chi vuole può anche scegliere 20 grammi di cereali. Se non si ama il latte ci si può orientare verso il ... Leggi la notizia su dilei

ProdottiDieta : Seguici anche su - cruciano_nasca : NUTRISCORE?! uno strumento per aprire la campagna contro i prodotti italiani. Si mettono le proprietà organolettich… -