Animali, tartarughe marine: nidi in calo, 6 specie su 7 a rischio estinzione (Di giovedì 16 gennaio 2020) tartarughe marine in calo, il numero di uova deposte sulle spiagge della Guyana francese rispetto agli anni Novanta è diminuito di circa 100 volte, con meno di 200 nidi per stagione, rispetto ai 50mila di allora. Lo rileva lo studio ‘Turtles Under Threat’ lanciato oggi e realizzato per tracciare le migrazioni delle tartarughe liuto, la specie di tartarughe più grande al mondo, dalle aree di riproduzione in Guyana francese. Le tartarughe marine migrano per migliaia di chilometri attraverso i mari per spostarsi tra le spiagge dove nidificano, le aree dove si accoppiano e quelle più ricche di cibo per alimentarsi. Ma a causa dei cambiamenti climatici, sottolinea l’associazione, devono viaggiare quasi il doppio per raggiungere le aree dove si alimentano, consumando una gran quantità di energia. Questo potrebbe avere impatti gravissimi sulla loro già ridotta capacità ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

