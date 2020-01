Allenarsi in inverno e all’aperto fa bene (Di giovedì 16 gennaio 2020) Allenarsi all’aperto in inverno fa bene per almeno nove motivi. Molti pensano erroneamente che Allenarsi all’aperto in inverno sia una cosa negativa. In realtà ciò porta più benefici che danni e basta coprirsi bene ed Allenarsi in modo corretto per ottenere performance migliori e sentirsi al massimo. Oltre a stimolare positivamente il sistema immunitario, l’allenamento … L'articolo Allenarsi in inverno e all’aperto fa bene è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

