Uomini e Donne, Armando nega di avere una relazione fuori dal programma (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Siccome mi dicono che con questa ragazza hai rapporti di lavoro e poiché io penso che tu non sia così cretino da avere una ragazza fuori mentre frequenti altre Donne qua, ti chiedo se è possibile che veniate entrambi qua a fare chiarezza. Se questa ragazza potesse venire per chiarire che non sta con te, questa cosa metterebbe la parola "Fine" a questa storia.Questa la preghiera di Maria De Filippi di fronte al ritorno in studio di Armando per mettere a tacere voci e insinuazioni su una storia tra Armando e una donna all'esterno. La conduttrice fa anche presente che una donna (presunta amica di questa ragazza) ha confermato la versione alla redazione ma non ha intenzione di venire in studio a parlarne. Uomini e Donne, Armando nega di avere una relazione fuori dal programma 15 gennaio 2020 15:52. Leggi la notizia su blogo

