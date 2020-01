Sondaggi elettorali, Lega in netto calo: è sotto il 30%, perso il 3,6% in due mesi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Sondaggio effettuato dall'istituto Ixè per Carta Bianca evidenzia il calo della Lega, che perde mezzo punto percentuale e si attesta al 29%. La discesa dei consensi del Carroccio è costante da novembre, stando alle rilevazioni Ixè, con il 3,6% perso dal partito di Matteo Salvini in soli due mesi. Leggi la notizia su fanpage

fanpage : Sondaggi elettorali, Lega in netto calo: è sotto il 30%, perso il 3,6% in due mesi - gabriellabocca : RT @MariaRo99325323: Sondaggi elettorali, testa a testa a sorpresa tra Santelli e Callipo a 15 giorni da voto in Calabria - Turi_000 : @CastellinoLuigi Oh beh... Liberissimo di non credere ai sondaggi... ma neanche tu puoi fare finta di niente visto… -