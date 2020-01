Silvia Provvedi è incinta: in arrivo le nozze con Giorgio? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Da quasi due anni ormai prosegue la storia d’amore tra Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano: secondo indiscrezioni la coppia potrebbe presto convolare a nozze visto che i due aspetterebbero il loro primo figlio. Silvia Provvedi incinta? Secondo indiscrezioni Silvia Provvedi potrebbe presto diventare mamma: l’ex fidanzata di Fabrizio Corona sarebbe già al quinto mese di gravidanza, ma non ci sono state ancora conferme o smentite in merito. Il padre del bambino (o della bambina) sarebbe il fidanzato Giorgio De Stefano, a cui la cantante si è legata dopo la chiacchierata rottura dall’ex Re dei paparazzi. I due sono più innamorati che mai, e c’è già chi ipotizza che – se la notizia della gravidanza dovesse rivelarsi vera – presto i due potrebbero convolare a nozze. Mentre i fan sognano per Silvia l’abito bianco c’è anche chi si domanda se la ... Leggi la notizia su notizie

