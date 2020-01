Rubava le carte di credito agli anziani e andava a prelevare (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Si tratta di un catanese di 30 anni il quale approfittava della distrazione degli anziani per impossessarsi delle loro carte di credito ed eseguire il prelievo negli appositi sportelli, circa 2000mila euro l'ammontare dei furti commessi In possesso di carte di credito rubate si recava negli sportelli e prelevava del denaro ai danni delle vittime che altro non erano che degli anziani. A seguito delle denunce da parte dei diretti interessati è stato scoperto, denunciato ed arrestato. Si tratta di Salvatore Grasso, 30 anni, di Riposto, nella provincia di Catania. Le indagini nei sui confronti, coordinate dalla procura del Capoluogo etneo, hanno preso il via nel 2018. Il 30enne in sostanza era in possesso di carte di credito e postamat precedentemente rubate a degli anziani del luogo e ne approfittava per potersi appropriare indebitamente dei risparmi in esse ... Leggi la notizia su ilgiornale

