Psicologia, abolizione laurea telematica: “E’ una scelta anacronistica, un decreto medievale” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Miur ha varato un decreto che stabilisce che i corsi di laurea in Psicologia vadano svolti esclusivamente in presenza e senza alcuna modalità telematica, già dall’anno accademico 2020/21. Sul tema il Prof. Pier Giuseppe Rossi, docente ordinario alla facoltà di scienze della formazione dell’Università degli studi di Macerata, delegato del Rettore all’e-learning, presidente di SIREM – Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Open Day” condotta da Alessio Moriggi su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. “E’ una scelta anacronistica, un decreto medievale che va contro la possibilità di innovazione e rinnovamento –ha affermato il Prof. Rossi-. Non si tratta solo di un attacco alle università telematiche, ma anche di un attacco al diritto allo studio degli studenti. Qui ci si muove in base a ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

fgangelini : Rinvio decreto Miur abolizione laurea telematica in Psicologia - Firma la petizione! - stebiasi : Firma ora ?? Rinvio decreto Miur abolizione Laurea telematica in Psicologia - therealvalox : Miur: Proroga decreto Miur abolizione Laurea telematica in Psicologia - Firma la petizione! -