Perché Vanessa Incontrada non sarà a Sanremo 2020: “A febbraio sul set di un film per Rai1” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La conduttrice italo-spagnola ha conquistato il cuore degli italiani con il suo monologo sulla perfezione. Il pubblico l'avrebbe voluta sul palco dell'Ariston, ma Vanessa avrebbe rifiutato per via di un'agenda troppo ricca di impegni. Da febbraio infatti lavorerà ad un film per Rai1, poi in estate prenderà parte ai Music Awards e a settembre sarà di nuovo sul set. Leggi la notizia su fanpage

