Mercato Lecce, vicino Saponara e spunta Bourabia: c’è una concorrente (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mercato Lecce, Meluso stringe per Saponara e guarda alla situazione di Bourabia. C’è la concorrenza del Brescia Il Lecce continua a muoversi per rinforzarsi in questo Mercato di gennaio, sopratutto alla luce degli ultimi risultati non felici in Serie A. Il d.s. Meluso continua a lavorare per Saponara e conta di chiudere il prima possibile. Al contempo, come sottolineato da Tuttosport, piace anche Bourabia del Sassuolo. Su di lui, tuttavia, è forte anche la concorrenza del Brescia. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

SCalciomercato : ?? @OfficialUSLecce attivissimo sul mercato. Sembra davvero ad un passo il ritorno in Italia di Afriyie Acquah ???? d… - BlunoteWeb : Brindisi: Mercato, si tratta con il Lecce per un centrocampista - BlunoteWeb : Brindisi: Mercato, si tratta con il Lecce per un centrocampista -