LIVE Snowboard, PSL a coppie Bad Gastein 2020 in DIRETTA: Ochner/Bagozza ai quarti di finale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma team mixed (15 ottobre) – Le classifiche di Coppa del Mondo 13.28: Nel primo quarto di finale vince Svizzera 1: Zogg/Caviezel si impongono contro Austria 3 formata da Schoeffmann/Payer, con quest’ultimo che non ha terminato la prova. 13.24: Ultimo ottavo di finale dunque sorride ad Austria 1 che prevale di 48 centesimi nei confrotti di Polinia. Di seguito i quarti di finale: Svizzera 1 vs Austria 3 Germania 1 vs Russia 2 Canada 2 vs Italia 1 Austria 1 vs Svizzera 2 13.20: Nel penultimo ottavo di finale la coppia di Svizzera 2 formata da Jenny/Fluetsch la spunta sui coreani Joeng/Choi, con quest’ultimo che commette un errore nella sua frazione, non terminando la prova. 13.17: Sorpresa in questo confronto: Canada 2 formata da Farrell/Gardner fanno fuori i favoriti di Austria 2 Ulbing/Karl e accedono ai quarti di ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Snowboard, PSL a coppie Bad Gastein 2020 in DIRETTA: Italia a caccia del podio - zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 14 gennaio: doppietta Italia nello snowboard alpino vince il Settebello agli Europei - #Sport… - zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 14 gennaio: doppietta Italia nello snowboard alpino vince il Settebello agli Europei - #Sport… -