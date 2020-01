LIVE Dinamo Sassari-Torun, Champions League basket 2020 in DIRETTA: 83-57, dirompente allungo dei sardi a 5′ dalla fine (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sorokas per Magro, che subisce fallo e va in lunetta. 88-66 Semigancio di Sorokas. 86-66 Tripla di Wright che raggiunge quota 20. In campo anche Jack Devecchi; unico a non esser sceso in campo Evans, evidentemente tenuto a riposo dal momento che, questa sera, il suo contributo non era necessario. 86-63 Appoggio al vetro di Aminu. 86-61 Jerrells torna a segnare da tre. 83-61 Penetrazione centrale di Wright. 83-59 2/2 Wright, 3’45” alla fine. Pozzecco richiama in panchina Pierre, salutato dagli applausi dei suoi tifosi per i 16 punti e 19 rimbalzi, mentre va in lunetta Chris Wright. 83-57 Pierre fa tutto: transizione, scarico per Gentile che sbaglia dall’arco, rimbalzo in attacco, canestro. 81-57 2/2 Bucarelli. Gruszecki manda in lunetta Bucarelli. 79-57 Perde palla Sassari, Wright vola in contropiede, Pozzecco non è ... Leggi la notizia su oasport

