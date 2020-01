Libia, il generale Haftar parteciperà a conferenza di Berlino. Ankara: “Inutile, se non collabora” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Lo riferisce l'emittente al-Arabiya. Sarà un momento decisivo per il conflitto in Libia, anche se a pochi giorni dall'incontro, restano aperti ancora molti punti critici. Haftar non accetterebbe la mediazione della Turchia nelle trattative, in quanto non la considera un attore neutrale. "Se Haftar continua a non collaborare e continua a rifiutare il cessate il fuoco allora anche la conferenza di Berlino è destinata a essere inutile", ha affermato da parte sua Ankara. Leggi la notizia su fanpage

repubblica : Libia, media: il generale Haftar parteciperà alla Conferenza di Berlino - fattoquotidiano : Libia, il generale Khalifa Haftar arrivato a Palazzo Chigi per incontrare Conte. In serata è atteso anche al-Sarraj - La7tv : Alle 21:15 una speciale #Atlantide. @andreapurgatori, in diretta, ci racconterà cosa sta succedendo tra Usa e Iran… -