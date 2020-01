Libia: Conte, ‘nessuno spazio per soluzione militare’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Con il primo ministro del Regno dei Paesi Bassi, Mark Rutte £ci siamo soffermati sugli attuali scenari internazionali di crisi anche alla luce della comune appartenenza sia alla Nato che all’Unione Europea. L’approccio dell’Italia verso la crisi libica è sempre stato chiaro e coerente: non vi è alcuno spazio per una soluzione militare che finirebbe solo per acuire la sofferenza del popolo libico e l’instabilità dell’intera regione”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con Rutte.“L’Italia è concentrata da tempo per arrivare a una soluzione politica – – ha ricordato Conte – condiviso forte impegno congiunto per promuovere sostenibile soluzione politica che potremo cercare di percorrere e ottenere già dalla conferenza di Berlino” in programma ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

