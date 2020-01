Le prime dichiarazioni di Justin Chambers sull’addio a Grey’s Anatomy e i rumors sulla sua salute mentale (video) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) "Sono molto emozionato": così si è definito Justin Chambers dopo l'addio a Grey's Anatomy, intercettato per la prima volta dall'annuncio della sua dipartita dal cast della serie tv. Page Six l'ha incrociato mentre lasciava un hotel a Los Angeles ed è riuscito a scucirgli solo qualche parola, perlopiù di circostanza: l'interprete di Alex Karev, il chirurgo pediatrico del medical drama più lungo di tutti i tempi, ha definito quella di lasciare Grey's Anatomy una decisione "naturalmente" difficile e sofferta, perché "ovunque passi 15 anni, è un grosso pezzo della tua vita". E alla domanda sul cosa si aspetta Justin Chambers dopo l'addio a Grey's Anatomy, che l'ha visto nel cast fisso per 16 stagioni, l'attore risponde semplicemente che non vede l'ora di godersi "vita, famiglia, amore e amicizie". Sempre a Page Six, una fonte ha dichiarato che dietro la scelta dell'attore ci sarebbe ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Le prime dichiarazioni di #JustinChambers sull'addio a #GreysAnatomy e i rumors sulla sua salute mentale (video)… - simone985 : Vi siete soffermati sulle prime dichiarazioni appena atterrato...vedetelo tutto il video,qui non sembra molto scont… - Tractor220510 : @Kataklinsmann Prime dichiarazioni: 'Ahi! Ahi! Ahi! La schiena!' -