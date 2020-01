Lavori Civitavecchia Nord-Sud: chiuso tratto stradale dalle 22 alle 6 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per programmati Lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di oggi alle 6 di domani, sara’ chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia sud, verso Roma. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: – per i veicoli leggeri e i mezzi pesanti con massa pieno carico fino a 7 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia Nord, percorrere la SS1 Aurelia verso Civitavecchia con rientro, sulla A12, alla stazione autostradale di Civitavecchia sud, per proseguire verso Roma; – per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate e autobus: uscire allo svincolo libero di Monteromano, sulla A12 Roma-Tarquinia, percorrere la SS1 bis Via Aurelia e immettersi sulla SS675, seguire le ... Leggi la notizia su romadailynews

