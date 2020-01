Ikea ritira un bicchiere da viaggio: "Non usatelo, può contenere sostanze tossiche" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L'azienda ritira dal mercato il bicchiere da viaggio Troligtvis e invita tutti i clienti che lo hanno acquistato a non... Leggi la notizia su today

