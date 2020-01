Grande Fratello Vip, Imma Battaglia: "Licia Nunez? Sono stata tradita nei miei ideali" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo il confronto della scorsa settimana all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip 2020', Imma Battaglia, in una lunga intervista al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha ribadito, a gran voce, di non aver mai tradito l'ex compagna Licia Nunez con Eva Grimaldi ma di essersi semplicemente innamorata di una donna che ha sposato dopo dieci anni:Grande Fratello Vip, Imma Battaglia: "Licia Nunez? Sono stata tradita nei miei ideali" 15 gennaio 2020 13:12. Leggi la notizia su blogo

