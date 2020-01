Figlio in panchina, il papà aggredisce l'allenatore e gli rompe la mandibola (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Al termine della partita, il genitore ha aggredito il mister "colpevole" di aver tenuto il Figlio in panchina. Per il 50enne è scattato il daspo Ha lasciato il Figlio in panchina per tutta la partita facendo andare su tutte le furie il padre del calciatore. E così l'uomo, alla fine dell'incontro, si è scagliato contro l'allenatore con violenza. È successo a Bagheria (Palermo) dopo un incontro del campionato giovanile under 15 regionale. Il padre 50enne, al termine della partita, si è scagliato contro l'allenatore della squadra tra le cui fila milita il Figlio. La violenta reazione è scattata in seguito alla decisione del tecnico di tenere il ragazzo seduto in pachina, senza farlo scendere in campo. Il mister, all'improvviso, è stato colpito con violenza dall'uomo che gli ha provocato la lesione della mandibola. E così per l'aggressore 50enne è scattato il ... Leggi la notizia su ilgiornale

SkyTG24 : Palermo, padre picchia allenatore perché lascia il figlio in panchina - Lasiciliaweb : Figlio in panchina, picchia l'allenatore CLICCA PER LEGGERE - PalermoToday : Lascia suo figlio in panchina, papà prende a pugni l'allenatore -